Filmende man Eindhoven is terreurverdachte

Eerder werd al gemeld dat de 29-jarige man uit Amsterdam mogelijk was geradicaliseerd. Hij zit in afzondering en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Later op vrijdag beslist de rechter-commissaris of de man nog twee weken in voorlopige hechtenis moet blijven.

Bij het Philips Stadion was op het moment dat de man aan het filmen was een concert van Guus Meeuwis bezig. De politie pakte hem op omdat hij stond te filmen en geen overtuigende verklaring kon geven waarom hij dat deed. Hij was niet in het bezit van een kaartje voor het concert. Toen de naam van de man door het politiesysteem gehaald werd, zag men dat hij bekend stond als ‘mogelijk geradicaliseerd’.

De man werd opgepakt en tientallen agenten begaven zich uit voorzorg naar het stadion en het centrum van Eindhoven. Er was geen concrete aanwijzing voor een aanslag.