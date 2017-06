'Er klopt iets niet aan Russisch verhaal over al-Baghdadi'

Rusland deelt mee dat Al-Baghdadi 'mogelijk' is gedood bij een Russische luchtaanval. Dat zegt jammer genoeg niet veel. Al-Baghdadi is al verschillende keren mogelijk gestorven bij andere luchtaanvallen, hij is al enkele malen mogelijk gewond geraakt, en hij is mogelijk noodgedwongen vanuit Irak naar Syrië overgestoken - maar zelfs dat is niet zeker.

De rest van de Russische mededeling geeft redenen tot scepticisme. Al-Baghadi zou zijn gedood bij een samenkomst van dertig IS-commandanten en driehonderd IS-strijders nabij Raqqa in Syrië. Wat zou de 'kalief' daar gaan doen? Hij wordt al jarenlang opgejaagd, onder meer door de VS en het Iraakse leger, en overleven is dan een kwestie van uiterste voorzichtigheid - als het al geen paranoia is. Wat zou zo'n man gaan zoeken op een massabijeenkomst van IS? Dat hij dood is, is 'mogelijk'. Maar er klopt iets niet aan het Russische verhaal.