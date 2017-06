Er bestaan in België honderden voorschriften rond brandveiligheid. ‘Tijd om te controleren of die worden nageleefd en een update nodig hebben.’

Waarom verspreidde het vuur in de Grenfell-toren in Londen zich zo snel? Er wordt gewezen naar de isolatiebekleding die een paar jaar geleden aan de buitenkant van het gebouw werd gehangen. Volgens een rapport dat de Britse krant The Guardian citeert, zou er bij die werkzaamheden nochtans nauw contact zijn geweest tussen de aannemer en de Londense brandweer. De toegepaste isolatietechniek zou bovendien net brandvertragend moeten werken. Voorwaarde is wel dat alles netjes is afgedicht, zeker op plaatsen waar nutsleidingen of ventilatieschachten lopen. De snelheid waarmee het vuur zich langs de gevel van de toren verspreidde, doet vermoeden dat dit niet altijd is gebeurd.

Net daar knelt het schoentje ook in ons land, menen brandpreventie-experts. ‘In onze voorschriften staat bijvoorbeeld dat isolatiemateriaal vlamvertragend moet zijn’, zegt Marc Ceyssens, brandweercommandant in de zone Zuid-West-Limburg en voorzitter van Brandweervereniging Vlaanderen. ‘Ik vraag me sterk af of dat in de praktijk altijd wordt opgevolgd. Het zou goed zijn als de wetten hier eens tegen het licht worden gehouden én dat er wordt gecontroleerd op de naleving ervan. De brand in Londen is zeer extreem, maar je kunt niet uitsluiten dat hier hetzelfde gebeurt. Dit kan een kantelmoment zijn om na te gaan wat zich daar heeft afgespeeld en met die kennis na te gaan hoe de toestand hier is.’

Ceyssens stelt voor om eerst te focussen op gebouwen hoger dan dertig meter, of ongeveer tien bouwlagen. ‘De courante ladders van de brandweerkorpsen zijn meestal niet langer dan dat. Als er een hogere woontoren in brand vliegt en er ontstaat een gevelbrand door verkeerde isolatie, zit je met een groot probleem.’

Nieuwbouw

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen gebouwen van voor en na 1994. In dat jaar ging een resem voorschriften van kracht waardoor bij nieuwbouw de brandveiligheid sterk omhoog ging. ‘Nieuwbouw is redelijk goed geregeld’, zegt Stefaan Onraedt, brandweerkapitein in Leopoldsburg, docent en brandpreventieadviseur. ‘Al blijft het koffiedik kijken wat er gebeurt nadat de brandweer is langsgeweest voor een eerste inspectie. Bij renovaties waarvoor geen vergunning nodig is, komt de brandweer niet terug. Daar bestaat dus geen enkel wettelijk kader voor. Het gebeurt dat een bewoner van een appartement een onveilige situatie bij ons aankaart. Wij gaan dan langs, maar met onze vaststellingen wordt niets ­gedaan.’

Onraedt vindt net zoals Ceyssens dat beleidsmakers de oudere gebouwen moeten doorlichten. ‘Hier staat dezelfde soort torens als in Londen, met dezelfde problemen. Als daar een brand ontstaat, riskeren we dezelfde dodelijke afloop.’

Volgens Pieter Lafosse van Rf-Technologies, gespecialiseerd in brandwerend materiaal, kan het vooral fout lopen op werven doordat architect, aannemer en uitvoerder te weinig met elkaar praten. ‘Er is veel kennis en goed brandwerend materiaal. Pas door die te combineren zet je een veilig gebouw neer. Dat gebeurt op veel plaatsen, maar helaas loopt het soms mank.’