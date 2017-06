‘Trump wil bepaalde beperkingen voor Cuba opnieuw invoeren’

De Amerikaanse president Donald Trump zou vrijdag stappen aankondigen om bepaalde beperkingen rond reizen en handel opnieuw in te voeren voor Cuba. Hij doet dat na het historische herstel van de betrekkingen met Cuba door zijn voorganger Barack Obama in 2014.

Volgens verantwoordelijken in de administratie zal Trump de aanpassingen aankondigen tijdens een toespraak in Miami. Hij zou beperkingen aankondigen voor individuen die naar het eiland reizen. Hij zal aan het ministerie van Financiën en andere agentschappen ook vragen om regels op te stellen om rechtstreekse betalingen aan het Cubaanse leger en de inlichtingendiensten te verbieden.

Met die stap viseert Trump de repressieve elementen van het Cubaanse regime, en niet het Cubaanse volk, aldus de functionarissen.

Trump wil de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Havana wel behouden, maar zal voorlopig geen Amerikaanse ambassadeur benoemen, klinkt het.

Reizen

De VS zullen een bestaande ban op toerisme verstrengen, door de individuele uitwisselingen tussen personen te schrappen, die onder president Obama wel toegelaten waren. Andere soorten reizen, zoals familiebezoeken en uitwisselingen in het kader van opleidingen zullen wel nog toegelaten worden.

Foto: AP

De president wil de Amerikaanse bedrijven niet schaden die al handel zijn beginnen drijven met Cuba na de Amerikaans-Cubaanse benadering, en er zullen onder meer uitzonderingen zijn voor luchtvaartmaatschappijen en cruiseschepen.

‘Tijdverspilling’

‘We willen een relatie hebben waarin we de Cubanen kunnen motiveren via economische interacties. Dat proces is opgestart, en we kunnen het niet volledig terugdraaien’, aldus een bron.

De voormalige adjunct-nationale veiligheidsadviseur Ben Rhodes, de architect van Obama’s Cuba-beleid, noemt de aanpassingen van Trump ‘tijdsverspilling’, aldus de nieuwssite Politico. Volgens hem zal het beleid van Trump rond Cuba de positie van de VS schaden in de wereld.