Republikeinen schreeuwen om nog meer wapens

‘Amerika was sinds de burgeroorlog niet zo verdeeld.’ Na de schietpartij in Virginia is de overeenstemming over nog lossere wapenwetten groot binnen de Republikeinse partij.

Eéntje is neer, nog 216 anderen te gaan…’ Die dreigmail ontving het kantoor van Claudia Tenney, Republikeins congreslid uit de staat New York, kort nadat James Hodgkinson op een oefenterrein voor honkbal in Virginia het vuur had geopend op een groep Republikeinse congresleden.



Bij die schietpartij raakte Steve Scalise, de derde belangrijkste Republikein in het Huis, levensgevaarlijk gewond. En 217 is het aantal congresleden dat heeft gestemd voor de afschaffing van ‘Obamacare’, de ziekteverzekering ingevoerd door de vorige Democratische president. Onderaan de mail stond nog: ‘Als je het leven van de gewone man kapot maakt om de rijksten nog wat meer te gunnen, dan zet je je eigen leven op het spel. Opgeruimd staat netjes.’



Het kantoor van Claudia Tenney was bijzonder onthutst door de timing van deze mail. Heel wat congresleden zijn bang. Sinds de schietpartij in Virginia vertellen zij openlijk over de doodsbedreigingen die zij ontvangen. Ze klagen over een politiek klimaat, dat nooit eerder aanvoelde als zo extreem gepolariseerd. ‘Amerika was sinds de burgeroorlog niet zo verdeeld’, is een uitspraak die je tegenwoordig in de VS erg vaak hoort.



De schutter in Virginia nam Republikeinse congresleden onder vuur, onder wie velen expliciete voorstanders zijn van privéwapendracht. Door het schietincident zijn die allerminst van mening veranderd – wel zeer integendeel. ‘Als de gewapende politie die Steve Scalise beschermde er niet was geweest, was dit uitgedraaid op een grote daad van politieke terreur’, zei Tom Garrett, Republikeins congreslid uit Virginia. Hij vindt het ongehoord dat congresleden rond het parlement in Washington nu geen wapen mogen dragen.



Garrett kreeg al de dreiging: ‘Dit is hoe wij jouw vrouw zullen mollen.’ Hij stelt nóg lossere wapenwetten voor.

De Republikeinse partij zit daarover duidelijk op één lijn. Vroeger verschilden de opvattingen over wapendracht van staat tot staat. Maar inmiddels zijn de Republikeinen het erover eens dat Amerika nóg lossere wapenwetten nodig heeft. De gevolgde logica: als je de good guys de toegang tot wapens ontzegt, dan lopen alleen de bad guys met wapens rond.



De nuance lijkt volledig zoek in dit debat, en de Democraten liggen moegestreden in de ring. De Republikeinen hielden recent in de Senaat elke poging voor strengere wapenwetten tegen. Zo is het voor verdachten op de federale terreurlijst nog steeds niet verboden om een wapen aan te schaffen. Ook de gaten in de wetgeving op strenge backgroundchecks voor wie een wapen koopt, zijn nog altijd niet gedicht. De wapenlobby NRA, die Trumps campagne bijzonder gul heeft gesteund, lijkt oppermachtig.