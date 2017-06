Geens bevestigt: huwelijk Belkacem staat uitwijzing niet in de weg

Indien het hof van beroep zou beslissen Fouad Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen, dan staat zijn recente huwelijk een mogelijke uitwijzing van de oprichter van Sharia4Belgium niet in de weg. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) donderdag in de Kamer verklaard. Hij ontkende bovendien dat het huwelijk ook maar enige invloed op het ontnemen van een nationaliteit heeft.

De minister werd in de plenaire vergadering aan de tand gevoeld door Filip Dewinter (Vlaams Belang). Aanleiding is het nieuws dat Sharia4Belgium-leider Belkacem, die tot twaalf jaar cel is veroordeeld, tijdens zijn gevangenisstraf is getrouwd. Hij huwde met de moeder van zijn drie kinderen. Geopperd werd dat hij met zijn huwelijk zou willen voorkomen dat zijn nationaliteit wordt afgenomen en dat hij aan Marokko zou worden uitgeleverd.

Eind vorig jaar werd bij het hof van beroep in Antwerpen de procedure opgestart om Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen. Hij bezit ook nog de Marokkaanse nationaliteit. Volgens de minister ontneemt een huwelijk de mogelijkheid niet om Belkacem uit te wijzen, mocht het hof van beroep zijn nationaliteit afnemen.

Aan het huwelijk ging een positief advies van het parket vooraf. ‘De Kamer en de Senaat hebben in het post-Dutrouxtijdperk bij Grondwet duidelijk gemaakt dat het parket onafhankelijk is. De minister van Justitie is niet verantwoordelijk voor het parket. Dat ik alle adviezen van het parket zou kunnen tegenhouden, is onwaar’, benadrukte minister Geens.