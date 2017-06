We weigeren niemand op basis van huidskleur. Tenzij u aandringt

Discriminatie op de woningmarkt is een plaag, maar praktijktesten blijven voor de Wetstraat een no go. Nochtans weten ze in Gent, de enige stad in Europa die zulke testen dóét, inmiddels beter. dS Weekblad trekt op onderzoek. ‘Het werkt zoals flitspalen. Ook zonder boete pas je je gedrag aan.’

‘Zwarte huid? Dit blijft onder ons, maar dat kunnen we niet doen. (…) de kandidaten zouden klacht voor racisme kunnen indienen. Maar als u dat wil, komen we toch aan uw vraag tegemoet, maar dan wel op discrete, respectvolle wijze, zodat er geen problemen van komen.’

Wie een woonst zoekt in de ‘betere’ gemeenten van Brussel, pakweg Watermaal-Bosvoorde, kan maar beter Johan of Béatrice heten dan Ahmed of Rachida. Bijna één op de twee makelaars gaat daar in op de expliciete vraag van huiseigenaars om geen kandidaten van vreemde origine naar hun te huur aangeboden pand te sturen. Voor een relatief goedkope huurwoning in Anderlecht en Jette ligt het cijfer van discriminatie gedogende makelaars iets lager, maar toch nog respectievelijk op 35 en 24 procent.

Dat blijkt uit een vorige week voorgesteld onderzoek van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Brusselse regering. Het onderzoek is qua omvang uniek in Europa, want gebaseerd op 10.978 schriftelijke praktijktesten (mails als antwoord op advertenties op Immoweb), 1.542 telefonische praktijktesten en 648 mystery calls, waarbij een huiseigenaar een makelaar contacteert met de vraag een woning te verhuren.

Youssef of Didier

Een praktijktest werkt even eenvoudig als ontluisterend. Eerst belt of mailt proefpersoon X met een vreemde naam, het liefst nog dezelfde dag biedt testpersoon Y met Belgische naam zich aan voor hetzelfde pand. X en Y hebben een identiek profiel qua gezinssamenstelling of inkomen. Te vaak blijkt dan dat het pand dat ’s ochtends zogezegd al niet meer beschikbaar was in de namiddag toch nog vrij is.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leidde het onderzoek tot de vaststelling dat er ‘op grote schaal’ gediscrimineerd wordt. Bij één op de vier huuradvertenties werden mannen die Ahmed of Youssef heten wandelen gestuurd, in tegenstelling tot Didier of Laurent. Ook bekaaid komen kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering ervan af, net als blinden met een assistentiehond en mensen met een mentale handicap.

‘Als uw vraag is om iemand te weigeren op basis van huidskleur, brengt mij dat in een lastig parket. Dan moet ik een andere reden vinden.’

‘Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier nog om een onderschatting van de discriminatie,’ zegt professor Pieter-Paul Verhaeghe (UGent en VUB), ‘omdat we enkel maar het eerste contact met makelaars onderzochten. Soms verlegt de discriminatie zich naar een volgende selectiefase.’

Die toch forse bevindingen kregen enige weerklank in de pers, maar wekten minder publieke deining dan Samusocial. We trokken op onderzoek uit in Gent, waar zulke praktijktesten niet langer in de testfase zitten, sinds het bestuur er al in 2015 zijn schouders onder heeft gezet.

Moursy, Didier en Roos zijn drie vrijwilligers die worden ingeschakeld voor praktijktesten. Ze zitten vandaag mee rond de tafel bij IN-Gent, belast met de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid.

‘Mijn persoonlijke ervaring met de woningmarkt?’ Moursy, Syrisch vluchteling, lacht de gepantserde lach van elke ervaringsdeskundige. ‘Die is nog erger dan wat ik als testpersoon heb meegemaakt. Zelfs voor een kleine studio is het vaak njet als je een leefloon hebt én de garantie van het OCMW dat je huur netjes op tijd betaald zal worden.’

Didier, blanke man met een verstandelijke beperking: ‘Uit de studie in Brussel blijkt dat mensen met een beperking worden geweerd, ook al kunnen ze met begeleiding zelfstandig wonen. Dat zal in Nieuw-Gent niet anders zijn. Mensen denken: oei, een handicap? Dat is iemand in een rolstoel, moeilijk. Maar er zijn zoveel handicaps en onbekend is onbemind.’

‘Zonder praktijktesten komt zoiets nooit aan het licht. Het is vaak de stap naar dialoog, de enige manier om deuren te openen die én de huurder én de verhuurder uiteindelijk tevredenstellen. Dan hoor je vaak: had ik dát maar eerder geweten.’

Roos heeft als ‘controlepersoon’ het ‘minste’ werk. ‘Blank, gepensioneerd, overal welkom’, glimlacht ze.