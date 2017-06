Verdacht overlijden: wodka in pop-upbar bevatte methanol

Er is een doorbraak in de zaak van het overlijden van een vrouw die overleden is na een bezoek aan een zomerbar in Izegem. In de flessen wodka in de bar is methanol aangetroffen. De zaak is ondertussen gesloten.

Dat meldt de burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA). Hij bevestigt dat één van de wodkaflessen die bij het onderzoek in beslag is genomen wel degelijk methanol bevatte.

De 29-jarige Sarah P. uit Diksmuide was op donderdag 1 juni op café gegaan in Izegem. Daags nadien werd ze wakker met wat eerst een kater leek, maar haar toestand verslechterde. Zaterdag kreeg ze een hartstilstand. Daarna werd ze in een coma gehouden. De maandag erna overleed ze. Een autopsie bracht de vergiftiging aan het licht. Daarop ging de politie op onderzoek in de drie drankgelegenheden die ze die donderdag had bezocht.