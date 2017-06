Congo schoffeert Belgische politici: ‘Kabila duldt geen pottenkijkers’

Congo dreigt met sancties tegen zeven Belgen, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Hij zou mogelijk geen visum meer krijgen voor het land. De officiële reden is onduidelijk, maar diverse Belgische politici zien er het bewijs in dat Kabila geen kritiek duldt.

Dat blijkt donderdag uit een ontwerp van sancties dat te lezen is op de Congolese website 7sur7.cd. Het blijkt dat tien mensen, onder wie zeven Belgen, voorwerp kunnen worden van sancties vanwege Kinshasa.

Waarom is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband met het onderzoek dat bij ons loopt naar de Congolese justitieminister Alexis Thambwe Mwamba, na klachten wegens misdaad tegen de menselijkheid. Bovendien hebben ook de EU en de VS al langer sancties afgekondigd tegen hoge Congolese functionarissen.

Geen visa

Een informele werkgroep stelt nu onder meer voor Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders geen visum meer te verlenen en zijn tegoeden te bevriezen. Hetzelfde geldt voor politici als Marie Arena (PS), Karl Vanlouwe en Peter Luyckx (N-VA) en het Italiaanse Europees Parlementslid Cecile Kyenge

Het voorstel aan de Congolese regering houdt ook in dat Europees ambassadeur Bart Ouvry persona non grata verklaard zou worden, wat inhoudt dat hij het land zou worden uitgezet.

Belgisch ambassadeur in Congo Bertrand de Crombrugge zou ‘diplomatiek geïsoleerd’ moeten worden. En als ambassadeur van de Europese Unie voor Afrika zou Koen Vervaeke geen visum meer mogen krijgen en dienen zijn tegoeden bevroren, zo luidt het voorstel nog.

‘Geen pottenkijkers’ Regeringspartij N-VA reageert kritisch op de geruchten over Congolese sancties tegen een reeks Belgen, waaronder een inreisverbod voor Kamerleden Karl Vanlouwe en Peter Luykx. ‘Kabila duldt duidelijk geen kritische pottenkijkers en dit inreisverbod is een bewijs hiervan’, zo reageren ze. ‘Een Kamerbreed aangenomen resolutie van mij over de mensenrechtensituatie daar en de verkiezingen, is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten’, aldus Luykx nog.

CD&V ziet in de houding van Congo ‘de bevestiging dat de Belgische lijn het regime in Kinshasa pijn doet’. Kamerlid Els Van Hoof ziet dan ook geen reden om de houding aan te passen. ‘Van die lijn wordt niet afgeweken. De Congolese grondwet moet gerespecteerd worden en de lokale bevolking verdient beter dan wat hen nu wordt voorgeschoteld.’

Het geviseerde Europarlementslid Marie Arena (PS) reageert ontgoocheld. Niet zozeer voor zichzelf, want ze heeft geen tegoeden in Congo die bevroren kunnen worden en reist ook niet vaak op-en-af. Maar de sancties bewijzen voor haar wel dat het regime van president Kabila ‘niet door heeft wat er zich afspeelt in het land’.