‘Scheidende ouders hebben plan nodig’

De Gezinsbond vraagt de invoering van een ouderschapsplan bij de scheiding van ouders. De organisatie pleit voor een plan met onderlinge afspraken, onafhankelijk of de ouders gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of enkel feitelijk samenwonen.

De ouders moeten volgens de Gezinsbond duidelijke afspraken maken over onder meer de verblijfsregeling, informatie-uitwisseling, zorg- en opvoedingstaken en onderhoudsbijdragen.

‘Wanneer hun ouders beslissen om uit elkaar te gaan, zijn kinderen meestal niet meer dan toeschouwers’, zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond. ‘Soms verloopt alles in de beste verstandhouding, maar ontstaan er achteraf toch nog strubbelingen over de kinderen. Vaak gaat echter ook de scheiding zelf al gepaard met de nodige conflicten.’

Inspraak van het kind

Het is volgens de organisatie ook belangrijk om het kind zelf ook te horen bij het opstellen van een ouderschapsplan. ‘Let wel: kinderen inspraak geven, is niet hetzelfde als hen laten beslissen. Het gaat erom dat ze hun mening mogen geven en dat daar in de mate van het mogelijke ook rekening mee gehouden worden’, zegt Keirse.

Aangezien kinderen opgroeien, zullen de noden ook veranderen in de loop der jaren. Het is belangrijk om daarmee rekening te houden. ‘Een ouderschapsplan is best een meegroeiplan’, aldus Kreisse.