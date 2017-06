Planet Earth onder vuur voor ‘achtervolgingsscène’

De bekende ‘leguaan-scène’ van Planet Earth ligt onder vuur, nadat stemmen opgaan dat de scène gemonteerd zou zijn met verschillende dieren. BBC ontkent met klem.

BBC zegt dat de achtervolging, die de BAFTA-prijs won voor beste tv-moment van 2016, niet vervalst werd. De beschuldigingen kwamen er nadat producer Elizabeth White had gezegd dat ‘het niet dezelfde leguaan was’, en dat ze vaak andere fragmenten moesten gebruiken. ‘Jammer genoeg zijn hagedissen, slangen en leguanen niet zo gemakkelijk te filmen.’ BBC zegt dat er wel enkele close-ups gebruikt werden van andere leguanen om de scène te monteren.

‘De BBC spreekt elke aantijging dat de scène vervalst is ten sterkste tegen’, zegt een woordvoerster. ‘De leguanen-scène werd gefilmd met twee camera’s, waardoor we zowel de leguanen als de slangen konden filmen. Wat daar gefilmd werd was ongelooflijk gedrag in het dierenrijk, wat nog nooit werd vastgelegd.’

De woordvoerster legt uit dat het gebruikelijk is bij natuurdocumentaires om close-ups van andere dieren te gebruiken, om de verhaallijn zo duidelijk mogelijk te houden voor de kijker.

Valse beelden

BBC werd al eerder beschuldigd dat ze valse beelden gebruiken bij natuurdocumentaires. Tijdens het programma ‘Frozen Planet’ werden pasgeboren ijsberen getoond, maar dat was gefilmd in een dierenpark, en niet in de natuur. BBC gaf als reden dat dit geen geheim was maar dat ze het niet expliciet vermelden om de kijkervaring niet te storen.

Voor Blue Planet werd er in een kreeftentank gefilmd. Volgens BBC om de natuur te beschermen.