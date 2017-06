Britse koningin heropent op 21 juni het parlement

De Britse koningin Elizabeth II zal haar toespraak waarmee ze een nieuw parlement opent op 21 juni uitspreken, zo is donderdag officieel bekendgemaakt.

De rede, waarin het staatshoofd de toekomstige krachtlijnen van de regering uit de doeken doet, was oorspronkelijk voor 19 juni gepland. Maar ze wordt dus enkele dagen uitgesteld. Toch lijkt er nog geen officieel akkoord te zijn tussen de Conservatieven en de DUP.

Sky sources: No agreement yet between Conservatives and DUP, despite Leader of the House confirming Queen's Speech next Wed. — David Blevins (@skydavidblevins) 15 juni 2017

Hung parliament

De Conservatieve premier Theresa May heeft na de jongste verkiezingen geen absolute meerderheid meer in het Lagerhuis. De Britten krijgen dus een hung parliament, waarbij May op zoek moet naar steun van een andere partij. Of het vastleggen van de datum betekent dat May een akkoord heeft bereikt met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) wil Downing Street niet zeggen.

De concepttekst voor de troonrede lag al klaar. Die was geschreven op basis van het verkiezingsprogramma van de Conservatieven, maar Brexit-minister David Davis zei dat in de tekst ­‘gesnoeid’ moet worden. Onder andere de plannen om bejaarden meer te laten betalen voor hun thuiszorg moeten worden bijgeschaafd.