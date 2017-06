Autopsie wijst uit: vermist jongetje (4) kwam om door verdrinking

Het vermiste jongetje dat dood teruggevonden werd in De Gavers in Harelbeke is verdronken. Dat bevestigt het parket na de autopsie. Intussen kondigde de provincie West-Vlaanderen aan het veiligheidsplan van De Gavers in Harelbeke te herbekijken. Dat meldt gedeputeerde voor Sport Carl Vereecke.

‘We betreuren absoluut het ongeval. Onze diensten zijn erg aangeslagen door dit voorval’, opent Vereecke. De gedeputeerde geeft wel mee dat er een rode vlag uithing woensdag, omdat er geen redders ter beschikking waren. ‘We geven dat duidelijk mee via de website, de pers en ook ter plaatse is die rode vlag duidelijk zichtbaar. Vorig jaar hebben we nog een omheining geplaatst tussen de wandelzone en de ligweide aan de zwemzone, zodat het heel duidelijk is of er al dan niet mag gezwommen worden. Iedereen mag nog op de ligweide, maar uiteraard mag er niet gezwommen worden.’

Omdat redders vaak studenten zijn, zet de provincie enkel bij piekdagen, feestdagen en weekends redders in. In volle examenperiode is het niet mogelijk om ook in de week redders te plaatsen. ‘Onze brigadiers en mensen van de groendienst houden een oogje in het zeil, maar we zijn ons ervan bewust dat heel wat mensen het advies in de wind slaan, waarmee we hier absoluut de moeder van het kind niet willen culpabiliseren. We gaan sowieso de risicobeheersing herbekijken’, aldus Vereecke. ‘Als er redders staan, zijn er amper problemen. Vorig jaar hadden we één klein incidentje. We zetten ook privébewaking in, dus we doen al enorm veel inspanningen om de veiligheid te garanderen in de zwemzone’, besluit Vereecke.

Het ongeval heeft voorlopig geen invloed op het openstellen van de zwemzone en de inzet van redders de komende weken. ‘Maar we verwachten tijdens de onbewaakte momenten dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt zowel in De Gavers als aan de kust.’