‘Pluimveehouders gaan één à twee keer per dag in hun stallen kijken. Dode of zieke dieren blijven nooit zo lang liggen, althans niet in de stallen die ik ken. Die beelden zijn selectief’, zegt woordvoerder van de Boerenbond Anne-Marie Vangeenberghe. Animal Rights klaagt de slechte omstandigheden van kuikens en kippen aan in een undercovervideo in een broeierij in Tielt.

‘Dit is niet de gangbare praktijk in onze sector’, zegt Vangeenberghe. Danny Coulier, voorzitter van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders treedt Vangeenberghe bij. 'De beelden roepen terechte verontwaardiging op. Maar men mag absoluut niet veralgemenen.' Dierenrechtenorganisatie Animal Rights klaagt in een undercovervideo het dierenleed aan van kuikens in een broeierij en kippen in de stallen in Tielt. ‘Van de praktijken in de broeierij weet ik niets. Daar kom in niet. Maar de beelden in de stallen zijn zeker niet gangbaar', zegt Vangeenberghe.

De sector werkt volgens Coulier al jaren aan een duurzame productiemethode van het pluimvee. 'We organiseren cursussen rond dieren en dierenwelzijn voor pluimveehouders. We doen er alles aan om toestanden zoals in de video te vermijden. Bovendien hebben pluimveehouders er economisch gezien ook helemaal geen baat bij om hun dieren niet goed te verzorgen. Zieke dieren worden niet verkocht, en dat snijdt rechtstreeks in hun inkomsten.'

Volgens Vangeenberghe is de wetgeving omtrent dierenwelzijn streng genoeg, maar moet de overheid beter toezien op de navolging ervan. ‘Er is wetgeving op alle niveaus, maar die moet natuurlijk opgevolgd worden en bij inbreuken moeten er sancties volgen. Dat kan gaan van geldboetes tot het sluiten van een zaak bij een overtreding.’

Inspectie

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurt een inspectiedienst naar de broeierij. ‘Ik verwacht vandaag nog een inspectierapport op basis waarvan ik dringende maatregelen kan nemen’, zegt de minister. ‘Ik besef dat het gaat om een eigen selectie van beelden, maar de getoonde weerzinwekkende praktijken tonen aan dat we na de slachthuissector ook de kippensector op de korrel mogen nemen.