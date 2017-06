Een donkere vertrekhal, computersystemen die niet opstarten en honderden reizigers die noodgedwongen voor de deuren van de luchthaven staan te wachten. Een grote stroomstoring heeft de luchthaven van Zaventem getroffen. 'Onze noodgeneratoren hebben onmiddellijk overgenomen', zegt Anke Fransen, de woordvoerster van de luchthaven op Radio 1. 'Maar die kunnen niet alle systemen voeden.'

Onder meer de bagagesystemen werkten niet, zegt Fransen. Daardoor moest alle bagage manueel verwerkt worden, wat veel meer tijd kostte dan normaal. Ondertussen werken de normale systemen weer, zegt de woordvoerder. Maar de luchthaven heeft wel veel vertraging op gelopen. En het zal nog wel even duren voor die weggewerkt is. Hoeveel vluchten vertraagd zijn, en hoe lang dat zal duren, daar heeft Fransen nog geen zicht op. 'We vragen wel dat de passagiers - zeker diegene die in de voormiddag moeten vertrekken - op het normale vertrekuur naar de luchthaven zouden komen.'

De woordvoerster raadt reizigers aan om zich bij de luchtvaartmaatschappijen te informeren wanneer hun vlucht vertrekt. Er zouden nog altijd problemen met de bagageafhandeling zijn. Er wordt aangeraden om met enkel handbagage te komen.

De reizigers moesten na de stroomstoring - voor de brandveiligheid - buiten wachten tot de computersystemen heropgestart waren.Velen kloegen dat ze nauwelijks informatie krijgen over wat er aan de hand is.

Electricity cut at @BrusselsAirport : hundreds of passengers blocked outside the terminal. No official com' from #brusselsairport wake up! pic.twitter.com/sLug6Y39WS