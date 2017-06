‘Crevits moet debat openen over hoofddoek op school’

De Vlaamse Scholierenkoepel geeft onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) goede punten. Maar ze moet wel meer de kaart van diversiteit trekken.

‘Goed bezig, maar mag gerust nog een tandje bijsteken.’ Dat concludeert de Vlaamse Scholierenkoepel in een tussentijds rapport over het beleid van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Maar voor het stimuleren van diversiteit in de klas krijgt ze een stevige buis.

‘Jongeren willen leren samenleven met respect voor elkanders onderlinge verschillen, daarom is het belangrijk dat leerlingen van diverse pluimage met elkaar in contact komen’, zegt Céline Ibe, voorzitter van de koepel. ‘Maar helaas komen kansrijke en kansarme jongeren elkaar amper tegen op school. Die scheiding blijft trouwens bevestigd in de nieuwe matrix. De hervorming van het secundair onderwijs helpt dat niet weg.’

De jongeren noemen de hervorming, waarover veel politieke deining bestond, op dat vlak dan ook een gemiste kans.

Discussiëren over hoofddoek

Dat Crevits ook niet wil discussiëren over de plaats van de hoofddoek op school, helpt volgens Ibe ook niet echt om die diversiteit te stimuleren.

Crevits deelt naar eigen zeggen nochtans het pleidooi voor meer diversiteit in het onderwijs. ‘Dit is een verhaal dat we samen met de scholen moeten realiseren. Onze inspanningen op het vlak van onthaalonderwijs voor anderstaligen bewijzen alvast de veerkracht van onderwijs en vooral van de leraren. Maar diversiteit is een brede maatschappelijke uitdaging die ons onderwijs overstijgt.’

Toch krijgt de minister over het algemeen goede punten, zeker wat inspraak betreft. ‘Ze luistert naar onze standpunten, en is eerlijk over wat kan en niet’, zegt Ibe. ‘Ze is ook heel toegankelijk, ze neemt bijvoorbeeld veel selfies met leerlingen, die dat appreciëren.’

Ook haar aanpak tegen pesten op school wordt ten zeerste gesmaakt.