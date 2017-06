Sint-Niklaas stort asbest ‘omdat Vlaamse regering dat wil’

De directeur van het veelbesproken asbeststort in Sint-Niklaas, bijt van zich af. ‘Ik wil niet de pispaal zijn van de asbestproblematiek in Vlaanderen.’

‘Geen asbeststort in een woonwijk!’ Een dertigtal actievoerders maakte aan het stadhuis van Sint-Niklaas duidelijk wat de inzet is van hun strijd. De tijdelijke sluiting van het asbeststort, dat wordt beheerd door SVK, moet worden omgezet in een definitieve sluiting. De PVDA zwaaide er met studies die aantonen dat asbest op minimaal 500 meter van bewoning moet worden gestort. In Sint-Niklaas ligt het stort vlakbij een woonwijk.

Directeur Walter ­Verhaert, tot nog toe karig met commentaar, mocht gisteren op de algemene commissie van de gemeenteraad tekst en uitleg geven. Hij schoof de hete aardappel door naar de Vlaamse regering. ‘Wij storten asbest omdat de regering dat wil. Maar dat is geen duurzame oplossing. Joke Schauvliege (CD&V-minister van Omgeving, red.) draagt hierin de verantwoordelijkheid.’

‘Open voor suggesties’

Verhaert reconstrueerde hoe de kleigroeven al decennia gedempt worden, onder meer met huisvuil. Later kwam daar asbestcement bij. Het bedrijf heeft daarvoor een vergunning tot 2026. ‘Wij staan open voor alle suggesties, maar de Vlaamse aanpak is wazig. Steek het onder de grond en het is weg. Dat is het probleem verschuiven naar de volgende generatie.’

Verschillende commissieleden vonden dat Verhaert zijn verantwoordelijkheid uit de weg ging. ‘De fout ligt dus bij de pers, de stad, Ovam en de minister?’, reageerde Lieve Vandaele (CD&V). ‘Maar is het gewoon geen bron van inkomsten voor u?’

Verhaert reageerde strijdvaardig: ‘Wij doen investeringen. Dit exploiteren, kost geld. Gratis storten, bestaat niet. Maar hoeveel actievoerders weten echt wat daar gebeurt? Journalisten geven hun eigen versie van de feiten.’ Waarna hij had het over fake news en zei dat de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden aantoonden dat ze over ‘weinig parate kennis’ beschikten. ‘Het probleem is in elk geval tijdelijk, want de put zal lang voor 2026 vol zijn’, aldus Verhaert, die nadien bevestigde dat het stort voor het bouwverlof zeker niet meer opengaat.