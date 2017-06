Vermist jongetje dood teruggevonden

Na een zoektocht van twee uur is het levenloze lichaam van het vermiste 4-jarig jongetje woensdagavond in Harelbeke.

Een 4-jarig jongetje uit Hulste kwam rond 17 uur met zijn moeder aan bij de strandzone van het Harelbeekse Gavermeer. Een halfuur later deed de moeder aangifte gedaan van zijn verdwijning. Het kind is om 17.10 uur nog gezien op camerabeelden, maar sindsdien ontbrak elk spoor.

‘Ondertussen is de weg van de Gavers naar Hulste volledig uitgekamd, maar zonder resultaat’, zei parketwoordvoerder Tom Janssens rond 19 uur. ‘De Cel Vermiste Personen is verwittigd. Er is een helikopter ter plaatse en een sonarboot is onderweg.’

Politie en brandweer bleven vervolgens de omgeving aan het uitkammen. Er waren ook duikers ter plaatse, die in het water zoeken naar het vermiste jongetje. Daar werd het kind uiteindelijk ook teruggevonden. 'Er volgt nog een autopsie', verklaarde het parket, 'maar hoogstwaarschijnlijk is het kindje verdronken.'