Terreuralarm Rock am Ring veroorzaakt door schrijffout

Op vrijdag 2 juni werd het bekende Duitse festival Rock am Ring onderbroken en ontruimd na vermoedens van terreurgevaar. Door een schrijffout, blijkt nu.

Het bekendste Duitse muziekfestival was vrijdag nog niet lang bezig toen zo’n 90.000 fans via luidsprekers verzocht werden zich ‘rustig en gecontroleerd’ naar de uitgang en kampeerplaatsen te begeven. Volgens de politie bestonden er ‘concrete indicaties’ op grond waarvan ‘een mogelijke terreurdreiging niet uit te sluiten valt’.

Achteraf bleek die terreurdreiging uit te gaan van twee medewerkers van de organisatie. Hun naam kwam niet overeen met de officiële namenlijst, waardoor het ministerie van Binnenlandse Zaken banden vermoedde met de salafistische scene van de deelstaat Hessen. Ze werden opgepakt en verhoord, maar bij gebrek aan bewijs na enkele uren opnieuw vrijgelaten.

In Duitse media is nu te horen dat de namen niet overeenkwamen wegens schrijffouten. ‘De namen van de verdachten waren weliswaar fout geschreven, maar fonetisch geleken ze wel op de namen in de juiste spellling’, geeft deelstaatpresident Johannes Kunz toe.