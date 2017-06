Laat u in slaap wiegen door koning Filip

De eedaflegging van koning Filip, de Last Post in Ieper of een ritje door Antwerpen vanuit de tram: op de website Mattflix werden een tiental video’s verzameld die u moeten helpen om in slaap te vallen.

Slaapexperts raden bij insomnia wel eens aan om even voor televisie te gaan zitten, maar wie de fout maakt om iets te bekijken op Netflix ziet zijn nachtrust als sneeuw voor de zon verdwijnen. Enkele Spanjaarden lanceerden eind vorig jaar de parodiesite Napflix, nu is er ook een Belgische versie Mattflix, bedoeld als publiciteitsstunt van het Nederlandse matrassenbedrijf Matt Sleeps, dat sinds kort ook op de Belgische markt actief is.

‘Mattflix is een online slaapzender waar iedereen gratis slaapverwekkende filmpjes van eigen bodem kan streamen’, aldus oprichter Joep Verbunt. De makers verzamelden op de website onder meer video’s met de eedaflegging van koning Filip, een lezing aan de Universiteit van Antwerpen, een herhaling van de Ronde van Vlaanderen en een meer dan twee uur durende vluchtsimulator van Zaventem naar Oslo.