De Grenfell Tower, die vannacht is uitgebrand, voldeed waarschijnlijk niet aan de veiligheidsvoorschriften. De bewonersvereniging had herhaaldelijk geklaagd over de slechte brandveiligheid.

De zwartgeblakerde Grenfell Tower, in het westen van Londen, smeult nog na. Kort voor een uur vannacht is er, waarschijnlijk op de vierde verdieping, brand uitgebroken en een ruim uur later had het vuur ...