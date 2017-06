Elke 35 seconden raakt één kind uit Jemen besmet met cholera

De infectiegraad van cholera is op twee weken tijd verdrievoudigd in Jemen. Redenen daartoe zijn de hongersnoodstoestanden en een verlamde infrastructuur, schrijft Save the Children.

Niet alleen is de infectiegraad van Cholera in Jemen verdrievoudigd, ook de categorie van de jongste kinderen blijkt nu het meest getroffen. Liefst vijftig procent van de besmette jongeren zijn jonger dan 15 jaar. Vorige week lag dat aantal nog op veertig procent.

‘Het land staat volledig op instorten,’ zegt Grant Pritchard, directeur van Save the Children, een onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten.

Op dinsdag 13 juni werden liefst 129.185 gevallen van cholera/acute diarree geregistreerd in Jemen, en 942 doden. Unicef schat dat er op zes maanden tijd zo’n 250.000 gevallen kunnen bijkomen.

‘Cholera is hier toegekomen wanneer het systeem al op instorten stond. Armoede nam toe, ondervoeding ook. Je kan je voorstel wat diarree doet met een kind dat al heel zwak is, wiens immuunsysteem al op een minimum draait - kinderen die zes maanden oud zijn en maar 2,5 kilogram wegen,’ zei de Unicef-representatrice in Jemen, Dr. Meritxell Relaño.

Meer dan twee miljoen kinderen jonger dan vijf jaar zijn in Jemen ondervoed. De schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door een bijna twee jaar durende burgeroorlog, heeft als gevolg dat zo’n 14,5 miljoen mensen waaronder acht miljoen kinderen geen toegang hebben tot schoon water of sanitaire voorzieningen.