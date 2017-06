Dat ‘Frozen’ een tweede film krijgt, is al langer geweten. Al zullen we daar wel nog even op moeten wachten aangezien die film pas eind 2019 in de zalen verschijnt. Maar om alle fans in tussentijd tevreden te houden, bedacht Disney een oplossing: een sequel met niemand minder dan sneeuwpop Olaf in de hoofdrol.

In ‘Olaf’s Frozen Adventure’, die 21 minuten zal duren, is te zien hoe triest Elsa en Anna zijn wanneer ze beseffen dat ze geen familietraditie hebben opgebouwd voor Kerstmis. De guitige sneeuwman Olaf gaat daarom van deur tot deur om uit te zoeken wat iedereen eigenlijk doet tijdens de feestdagen.

De sequel wordt uitgebracht op 22 november en zal hoogstwaarschijnlijk vertoond worden in de cinema als voorprogramma van Coco; een Pixar/Disneyfilm over een jongen die het wil maken als muzikant.