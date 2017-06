De 66-jarige James T. Hodgkinson, die woensdagochtend het Republikeinse congreslid Steve Scalise en vier anderen neerschoot, is aan zijn verwondingen overleden. Het zou gaan om een voormalige campagnemedewerker van Bernie Sanders, die op zijn beurt de 'verachtelijke daad' streng veroordeelt.

Steve Scalise, een belangrijke politicus binnen de Republikeinse partij, was woensdagochtend met andere Republikeinse congresleden aan het trainen op een baseballveld in Alexandria, een buitenwijk van Washington DC, net over de grens met Virginia. Een man opende het vuur en zou Scalise in de heup geraakt hebben. Scalises medewerkers maakten ondertussen bekend dat hun baas op dit moment geopereerd wordt, maar dat zijn toestand stabiel is. Er raakten ook nog vier anderen gewond.

Congreslid Mo Brooks gebruikte zijn riem om het been van Scalise af te binden. De schutter was volgens Brooks ‘een mollige blanke man’, al gaf hij toe de dader slechts enkele seconden gezien te hebben. De man zou zeker 50 kogels afgevuurd hebben. ‘Hij gebruikte een semiautomatisch wapen en bleef maar op mensen mikken.’

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017

66-jarige Bernie-fan

Volgens de politie is de schutter James T. Hodgkinson (66), een man uit Belleville, in de staat Illinois. President Trump bevestigt op een persconferentie dat de man eerst naar het ziekenhuis werd afgevoerd en later overleden is. Ook drie andere gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, volgens getuigen twee politiagenten en een assistent van een congreslid. President Trump omschreef de daden van de politieagenten als 'heroïsch', en zei dat ze de politici bleven verdedigen, ondanks de schotwonden die ze zelf opliepen.

Volgens Amerikaanse media toonde Hodgkinson zich op sociale media een fervente tegenstander van Donald Trump, die hij op 22 maar nog 'een verrader' noemde. 'Trump heeft onze democratie vernield. Het wordt tijd om Trump & co te vernietigen.' Zijn broer bevestigt intussen dat Hodgkinson 'niet blij [was] met de gang van zaken'.

Hodgkinson zou dan weer wel een hoge pet ophebben van de Democratische senator Bernie Sanders. Hij zou vorig jaar zelfs campagne gevoerd hebben voor Sanders in Iowa, toen die een gooi deed naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen. Sanders zelf reageerde verrast en veroordelend op de gebeurtenissen.