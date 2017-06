Lars Ulrich van Metallica is voortaan ridder

Lars Ulrich, de van geboorte Deense 53-jarige drummer van metalband Metallica, is sinds dinsdag ridder. De Deense kroonprins Frederik sloeg de man in San Francisco in naam van zijn moeder, koningin Margrethe II, tot drager van het ridderkruis van de Orde van Dannebrog.

Op een door het koningshuis verspreide foto staan Frederik en Lars arm in arm. De Orde van Dannebrog bestaat sinds 1671 en bekroont mensen voor hun ‘bijzondere verdiensten’ voor het vaderland. In het geval van Ulrich zijn dat muzikale verdiensten. Van de albums van Metallica zijn al meer dan 100 miljoen exemplaren over de figuurlijke toonbank gegaan.

Ulrich stichtte de metalgroep in 1981 in Los Angeles samen met zanger James Hetfield. De bekendste nummers van de band zijn ‘Nothing Else Matters’ en ‘Enter Sandman’.