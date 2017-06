Lynn Van Royen speelt hoofdrol in ‘The team II’

Het buitenland krijgt nog meer te zien van Beau Séjour-actrice Lynn Van Royen: terwijl die fictiereeks wereldwijd via Netflix te bekijken is, staat Van Royen vanaf maandag op de set van de internationale reeks The team.

Het eerste seizoen, dat in 2015 op VTM te zien was, haalde in Europa tien miljoen kijkers in tien landen. Het tweede seizoen vertelt een volledig nieuw verhaal. Van Royen speelt een lid van staatsveiligheid dat een zaak van terrorisme en kunstsmokkel moet oplossen. Ook Marie Bach Hansen (The legacy) en Jürgen Vogel (bekend van Tatort) doen mee.