Demi Moore ­verliest voortanden

Een vervelend probleem met je tanden: het overkomt zelfs Hollywoodactrices.

In The tonight show van Jimmy Fallon bracht Demi Moore (54) een foto mee waarop ze een voortand miste. ‘Uiteindelijk raakte ik twee van mijn tanden kwijt. Ik zou wat graag beweren dat ik ze eruit stootte bij het skateboarden of bij iets cools, maar ze ­vielen er gewoon uit. Het leek wel of de garantie plots was afgelopen.’

Volgens de actrice raakte ze haar tanden kwijt door de stress. Precies daarom kwam Moore naar buiten met haar verhaal, vertelde ze. ‘Na hartproblemen is stress de meest voorkomende doodsoorzaak in de VS.’ Ondertussen is Moore wel bij haar tandarts langsgeweest en die heeft haar glimlach weer helemaal gerepareerd.