2016 op twee na drukste jaar ooit voor Druglijn

Vorig jaar was voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem geholpen. Dat is 8 procent meer dan in 2015. Veel meer dan vroeger komen ook vragen over alcohol, psychoactieve medicijnen, gokken en problematisch gamen aan bod. Dat blijkt uit de jaarcijfers van De DrugLijn die woensdag werden voorgesteld.

In totaal steeg het aantal beantwoorde vragen met 8 procent tot 6.544. Achter dat percentage schuilt zowel een toename van het aantal bellers en skypers (+9 pct) als van het aantal mailers (+3 pct), maar nog veel meer van het aantal chatters (+28 pct).

'Bijna de helft van alle vragen wordt inmiddels online gesteld. Dat is een evolutie waar we al jaren bewust op inzetten', zegt Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn. 'We proberen uiteindelijk een zo laagdrempelig mogelijke ‘flow’ te creëren. We zetten hard in op onze website, want wie met een vraag worstelt, gaat waarschijnlijk eerst online op zoek. Eens op onze site, bieden we prominent de mogelijkheid om te bellen, mailen, skypen of chatten. De vrijblijvendheid, de anonimiteit die we garanderen en de afstand in het contact, doen de rest.'

Uit de jaarcijfers blijkt ook dat chat, mail, Skype en telefoon elk een eigen publiek bedienen. 'Zo zal het weinigen verbazen dat drie kwart van de chatters jonger is dan 30 jaar. Scholieren en studenten geven de voorkeur aan mailen, terwijl de helft van alle bellers dan weer dertigers en veertigers zijn', legt Evenepoel uit.

Een op de drie mensen die De DrugLijn contacteert, is een gebruiker. Dat gebeurt vaker via chat (44 pct gebruikers) dan via mail (32 pct) of telefoon (33 pct). 'Het is bemoedigend om te zien dat we via het chatten de voeling houden met jonge gebruikers', vult Evenepoel aan.

Een op de vijf vragen aan De DrugLijn komt van ouders en een op de tien van een lief of partner. Ook bezorgde vrienden en scholieren of studenten nemen dagelijks contact. De DrugLijn bereikt ook doelgroepen die sneller over het hoofd gezien worden, ook al is de impact van alcohol- of ander drugsmisbruik op hen niet gering: broers, zussen en kinderen van gebruikers.

Cannabis (34 pct) en alcohol (30 pct) zijn de drugs die het vaakst aan bod komen. Na cocaïne (17 pct) zijn het niet andere illegale drugs, maar psychoactieve medicijnen die het vaakst aan bod komen (12 pct). Speed (7 pct), xtc (6 pct) en heroïne (3 pct) vervolledigen het rijtje van meest vermelde illegale drugs.

Het aantal vragen omtrent gokproblemen blijft procentueel beperkt (4 pct), maar is op vijf jaar tijd wel verdubbeld. 'De evolutie naar steeds meer online gokken, is daar niet vreemd aan', aldus Evenepoel.

Alle informatie over De DrugLijn: 078/15.10.20 of chat, mail en skype via www.druglijn.be.