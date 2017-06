Bij de brand in Grenfell Tower zijn verschillende bewoners van het appartementsgebouw omgekomen. Anderen die wel konden ontsnappen uit hun appartement, getuigen over de bange momenten die ze meemaakten. Ook ooggetuigen zagen verschrikkelijke taferelen.

'Om half 1 's nachts lag ik in mijn bed met mijn vriendin, onze dochter lag in de kamer naast ons, en ik doezelde net weg. Toen rook ik plastic', getuigde bewoner Mickey aan BBC. 'Ik kwam uit bed en controleerde de stopcontacten en apparaten. Alles stond af, dus ik ging naar de keuken en stak een sigaret op. Toen ik het raam opende om de rook weg te laten, hoorde ik iemand roepen: "Het wordt groter, het wordt groter!" Ik ging naar de voordeur, keek door het kijkgaatje en zag overal rook.

'Ik hoorde mensen schreeuwen, ging in mijn onderbroek de gang op, en buren riepen dat we moesten vluchten', deed Mickey zijn relaas. Ik ging mijn dochter halen, stopte haar onder mijn kamerjas en vluchtte met mijn vriendin naar buiten. Toen ik opkeek, stond heel het gebouw in brand. Het was een absolute nachtmerrie, het leek wel een horrorfilm.'

'Ik bid voor de mensen die boven ons woonden'

David Benjamin was bij zijn vriendin blijven slapen in Grenfell Tower, toen ze geklop op de deur hoorden. 'Ik keek naar buiten en zag mensen weglopen. We deden onze schoenen aan en wilden vertrekken, maar toen ik opnieuw door het kijkgaatje keek, zag ik alleen nog maar rook. Ik dacht dat het misschien veiliger was om binnen te blijven. Onze buurvrouw zei aan de telefoon echter dat we moesten vluchten, en toen het rookalarm in ons appartement begon af te gaan, leek het ons een goed moment om te vluchten.'

Benjamins vriendin woonde op de vloer waar het vuur ontstond, verklaarde Benjamin. 'Het begon in de keuken van het appartement over ons. Het vuur sloeg door het keukenraam en verspreidde zich naar boven via de gevelbekleding, die nog maar net nieuw was.'

'Mensen schreeuwden, maar de bewoners van de hoger gelegen verdiepingen sliepen nog, zij hadden niet door wat er aan de hand was. Ik weet niet of zelfs maar de helft van hen uit het gebouw is geraakt', vreesde Benjamin. 'Er hingen kinderen uit de ramen en mensen schenen met het licht van hun telefoon om hulp, maar de brandweer geraakte niet omhoog. Ik bid voor de mensen die nog boven ons vast zaten.'

'Ik zag iemand vallen'

Volgens ooggetuigen knoopten bewoners lakens aan elkaar om aan het inferno te ontsnappen.'We zien brokstukken vallen, we hebben ontploffingen gehoord en het geluid van brekend glas', aldus een correspondent van de BBC.

'Ik zag iemand vallen', verklaarde ooggetuige Jody Martin aan de Britse openbare omroep. 'Een andere vrouw hield haar baby uit het raam. Ik riep naar iedereen dat ze naar beneden moesten komen, maar ze zeiden: "We kunnen ons appartement niet uit, de rook in de gangen is te dik."'

Een andere ooggetuige vertelde hoe de as uit de lucht kwam gevallen. 'Ik stond op 100 meter van de brand en ben volledig bedekt in as', verklaarde een andere ooggetuige. 'Het is verschrikkelijk, je ziet de zaklantaarns van gsm’s flitsen op de bovenste verdiepingen, die mensen zitten vast en raken er niet uit', aldus een andere ooggetuige.

Een buurtbewoner vertelde aan The Guardian dat door 'de massieve schaal en snelheid van de brand' het niet anders kan dan dat er 'gewonden en doden' zijn gevallen.