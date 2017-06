In een appartementsgebouw in Londen is in de nacht van dinsdag op woensdag een enorme brand uitgebroken. Brandweer en politie proberen de bewoners te evacueren.

Grote vlammen slaan uit de Grenfell Tower aan Latimer Road, in het westen van Londen. Volgens de Britse omroep BBC is er gevaar op instorting en zitten er nog mensen vast in het 27 verdiepingen tellende gebouw. Voorlopig is er al sprake van twee gewonden.

Tweehonderd brandweerlieden zijn ter plaatste met veertig brandweerwagens.