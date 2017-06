Ex-president Vaclav Klaus pleit voor exit Tsjechië uit EU

Vaclav Klaus, tussen 2003 en 2013 president van Tsjechië, pleit voor een uittreding van zijn land uit de Europese Unie. De Europese Commissie lanceerde dinsdag een inbreukprocedure tegen Tsjechië, Hongarije en Polen omdat ze blijven weigeren om asielzoekers over te nemen van Griekenland en Italië.

Voor Klaus is die uitbrander een reden om voor een exit uit de Europese Unie te pleiten. In een verklaring aan Tsjechische media zei hij ‘principieel en stellig te protesteren’ tegen de inbreukprocedure. Tsjechië mag niet gedwongen worden een multiculturele samenleving te vormen, legde de ex-president uit.

Klaus ziet maar één oplossing: ‘De tijd is gekomen om de uittreding van ons land uit de Europese Unie voor te bereiden’. De rechtse liberaal uitte tijdens zijn presidentschap al herhaaldelijk kritiek op het Europese project. In 2009 vergeleek hij de EU, waarvan Tsjechië in 2004 een lidstaat werd, met de voormalige Sovjet-Unie.