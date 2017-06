Al honderden jihad-accounts van het internet verwijderd

Na de aanslagen in Brussel zag de politie-eenheid die op het internet speurt naar terroristische posts een opstoot van jihad-propaganda.

Na elke terreurdaad (zoals die in Londen en Manchester, of eerder die in Duitsland, Frankrijk of ons land) monitort een speciale eenheid binnen de federale politie meteen de sociale media, zoals Facebook of Twitter. De speurders gaan op zoek naar mensen die de aanslag verheerlijken, naar Belgische links en haatposts in het algemeen. Dat team telt nu twintig mensen. Op termijn moeten dat er 32 worden. In ploegen van vier personen schuimen ze gericht het internet af. Bij noodsituaties doen ze dat zelfs de klok rond.

Dat was ooit anders. In het najaar van 2015 maakte De Standaard bekend dat voor dit werk slechts één deeltijdse medewerkster van de centrale antiterreureenheid beschikbaar was (DS 21 oktober 2015). ‘Een gruwelijk gebrek aan capaciteit’, klaagde toezichthouder Comité P toen aan.

Enkele maanden later ging een aparte cel voor online opsporingen van start bij de federale politie. Die ‘Internet Referral Unit’ (IRU) is intussen op kruissnelheid. Met behulp van een anonieme gsm en internetverbinding laten de speurders minstens dagelijks terroristische en extremistische accounts verwijderen door de bedrijven die de populaire sociale media beheren.

Vooral Facebook

‘Sinds de oprichting heeft de afdeling 520 interventies en vragen tot blokkering van inhoud behandeld’, antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Roel Deseyn (CD&V).

De klemtoon ligt duidelijk op posts op Facebook, goed voor 261 meldingen. Daarna komen Twitter (156), Google+ (55) en Youtube (50).

‘Het is ook opmerkelijk dat in het kader van de aanslagen in Brussel en Zaventem de eenheid 269 zaken heeft behandeld’, zegt Jambon nog. ‘Het merendeel van de betrokken ISP’s (internetbedrijven, red.) heeft snel gereageerd door over te gaan tot de gevraagde blokkeringen.’

De parlementaire vraag en het antwoord dateren van enige tijd geleden, maar werden nu pas op de site van de Kamer gepubliceerd.

Uit meer recente cijfers van het kabinet-Jambon blijkt dat er dit jaar alleen al 377 meldingen zijn gemaakt door de IRU. Bijna een op de vier is nog in behandeling bij Facebook, Twitter, enzovoort. (Voor de opdeling van vorige maand: zie grafiek.)

Undercover

‘De unit werkte in het begin vooral reactief’, zegt de woordvoerder van Jambon. ‘Uit een lopend gerechtelijk onderzoek werd informatie doorgespeeld waar zij dan mee aan de slag gingen. Nu gaan de mensen bij IRU meer en meer proactief op zoek naar extremistische en terroristische inhoud. Daarvoor is de eenheid opgericht. Hun werk leidt er ook toe dat er nieuwe onderzoeken van start gaan.’

Ook al lijkt zo’n Internet Referral Unit onontbeerlijk in de strijd tegen terreur en extremisme, in Europa blijft zo’n dienst vooralsnog eerder uitzondering dan regel. Slechts vier landen hebben er een. Vorige week vrijdag stelden leden van de Belgische IRU samen met Jambon het werk en de resultaten voor op een meeting van de Europese veiligheidsministers.

‘We weten allemaal dat het internet geen landsgrenzen kent’, zegt Jambons woordvoerder. ‘Hoe meer van dat soort eenheden er bestaan en hoe meer ze samenwerken, hoe beter.’

Overleg tussen de verschillende landen moet ook voorkomen dat een unit een Facebookaccount laat verwijderen van een ‘target’ waar een ander land onderzoek naar voert, of een account die door de politie zelf is aangemaakt in het kader van een undercoveroperatie.

Jambon wil als voorzitter van een groep van vijftien EU-lidstaten die kampen met terreurdreiging de oprichting van dit soort eenheden stimuleren. ‘Gemeenschappelijke software en andere gedeelde projecten helpen daarbij’, zegt zijn woordvoerder nog.