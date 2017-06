Scholen slaan fidget spinner in de ban

Veel scholen hebben het wel gehad met de fidget spinner. ‘Op de speelplaats veroorzaakt het gadget te veel ruzie.’

Hypes die de speelplaats veroveren, houden het zelden alleen bij de speelplaats. Dat is het geval bij de fidget spinner: ook in de klas zien leerkrachten het ‘friemelspeelgoed’ opduiken. Maar ze zijn het gadget stilaan liever kwijt dan rijk. ‘We hebben ­deze week een mail gestuurd naar alle ouders met de vraag om de handspinner thuis te laten’, zegt directrice Machteld Vanhulle van het Onze Lieve Vrouwinstituut Pulhof in Berchem.

De fidget spinner is een stuk speelgoed dat je tussen duim en wijsvinger houdt. Dankzij de metalen kogellagers kan het minutenlang spinnen en kinderen maken er een wedstrijd van om de spinner zo lang mogelijk te laten draaien. De rage kwam via Nederland overwaaien uit de VS.

Exit spinner

‘Het dingetje wordt verkocht omdat het kinderen zou helpen zich beter te concentreren’, zegt directrice Vanhulle. ‘Maar wij zien toch veeleer een negatief effect, vooral bij de kinderen zonder concentratieproblemen. We merken ook dat het op de speelplaats vaak aanleiding geeft tot ruzie en dat zo’n spinner hard kan aankomen wanneer ermee gegooid wordt. Sowieso verkiezen we als school groepsspelen boven individuele spelletjes.’ De directrice kreeg al drie mails van ouders. ‘Ze stonden er helemaal achter.’

De school in Berchem is niet de enige die het gadget in de ban sloeg. Ook de Prins Boudewijnschool in Wilrijk zag hoe jaloezie de sfeer op de speelplaats onder nul deed dalen. De Sint-Jozefs­colleges van Aalst en Turnhout vragen om het speelgoed thuis te laten, net als De Evenaar in Antwerpen.