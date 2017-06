Macron biedt May een uitweg uit de Brexit

De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een ontmoeting met Brits premier Theresa May gezegd dat de deuren van de Europese Unie ‘open’ blijven. Eens de onderhandelingen van start gaan zal een uitweg steeds moeilijker worden, aldus Macron.

‘De deur blijft open, altijd open, tot de Brexit-onderhandelingen tot een einde komen,’ zei Macron tegen May en de rest van de Britse bevolking. Macron voegde nog toe dat eens de onderhandelingen begonnen zijn, het steeds moeilijker zal worden om een uitweg te vinden.

Macron respecteert naar eigen zeggen de beslissing van de Britten om uit de EU te stappen. Hij hoopte met dit pleidooi echter May te overtuigen om een herinstap in de EU te overwegen.

May gaf aan dat het VK een ‘diepe en speciale partner’ zoekt in de EU, met sterke betrekkingen. Over een heroverweging van de Brexit werd niets gezegd.



Eerder had May wel aangegeven dat de onderhandelingen over de Brexit volgens schema zullen verdergaan, ondanks het feit dat ze te midden van gesprekken over de regeringsvorming zit nadat ze vorige week haar meerderheid bij de vervroegde parlementsverkiezingen heeft moeten prijsgeven.



Samen tegen terreur

Samen spreken Macron en May van ‘een concreet actieplan’ om de antiterroristische wet te versterken. ‘We hebben samen beslist om vanaf vanavond en gedurende enkele dagen hard te werken aan een concreet actieplan’, aldus Macron. De Franse president lanceerde zijn actieplan dinsdagavond in Parijs. Hij werd geflankeerd door May.