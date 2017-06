PS organiseert statutair congres over cumulverbod

De PS zal op 2 juli een bijzonder statutair congres houden waar een cumulverbod voor alle partijmandatarissen moet worden goedgekeurd. Dat zal voorzitter Elio Di Rupo voorstellen tijdens de volgende vergadering van het bureau van de Parti Socialiste, zo kondigde hij dinsdagavond aan op Twitter.

Enkele minuten voordien zei Waals minister-president Paul Magnette op het RTBF-journaal dat hij het ultimatum van de jongerenafdeling van de PS, die een totaal cumulverbod eist, onderschrijft. ‘De PS gaat door een diepe crisis’, zei Magnette. ‘We moeten zo snel mogelijk radicale hervormingen doorvoeren, nog voor de zomervakantie.’



De PS wordt de voorbije maanden met een aantal nieuwe schandalen geconfronteerd die de partij grondig dooreenschudden. Verschillende bestuurders, in Luik, Charleroi en Brussel, blijken de mandaten opgestapeld te hebben en werden daar vaak royaal voor vergoed. Om aan die praktijken een einde te maken, deed de idee van een cumulverbod - zoals dat bij de groenen van Ecolo reeds bestaat - opgang. Vooral de Jeunes Socialistes trachtten het onmogelijk te maken dat een parlementslid van PS-signatuur nog langer tegelijk burgemeester of schepen kan zijn. Een tussenvoorstel, waarbij de partijtop een cumulverbod ten laatste in 2024 wilde invoeren, werd op 3 juni afgeschoten door de militanten van de PS.



Nu kondigt Di Rupo dus aan dat hij het cumulverbod al op 2 juli - over iets meer dan twee weken dus - wil inschrijven in de partijstatuten. Op de RTBF gaf Magnette aan dat hij nog verder wil gaan en de eerste minister en de ministers-presidenten slechts twee opeenvolgende mandaten wil laten uitvoeren, naar analogie met het Franse en het Amerikaanse presidentieel systeem dus.

Magnette zei ook dat het voorzitterschap van Di Rupo niet in vraag wordt gesteld. ‘Hij is verkozen tot 2019. Ik wil dat hij doorgaat, hij is er om de koe bij de horens te vatten en heeft ook het (politieke) gewicht om dat te doen. Ik ben geen kandidaat, ik steun Elio Di Rupo.’