OH Leuven haalt met Julien Gorius grote naam terug uit China

Oud-Heverlee Leuven heeft zich versterkt met Julien Gorius. De Fransman speelde sinds 2016 voor het Chinese Changchun Yatai maar keert voor twee seizoenen terug naar België. Voor hij naar China trok, maakte Gorius het mooie weer bij KV Mechelen en Racing Genk. Met de 32-jarige Gorius haalt OHL nu een centrale middenvelder met een grote actieradius en een sterke traptechniek. OHL kon zich ternauwernood redden in 1B en mikt volgend seizoen hoger.

Daarnaast tekende ook de 24-jarige Geert Berben een contract voor twee seizoenen in Leuven. Berben groeide via Bocholt en Geel door bij Lommel United, waarmee hij OHL vorig seizoen het vuur aan de schenen legde. Als middenvelder bestrijkt hij net als Gorius veel terrein en speelde hij al zo’n 80 wedstrijden in de Proximus League.