UCI zet Italiaanse ploeg maand op non-actief, maar die vindt straf “buitensporig zwaar”

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft dinsdag aangekondigd dat het Italiaanse Pro Continentale team Bardiani-CSF de komende maand niet mag deelnemen aan wedstrijden.

De beslissing komt er nadat een dag voor de start van de voorbije Ronde van Italië naar buiten kwam dat Bardiani-renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni bij een controle buiten competitie betrapt werden op doping. Twee weken later bleek ook hun B-staal positief. Tussen 14 juni en 14 juli zal Bardiani-CSF aan geen enkele wielerwedstrijd, onder de vlag van de UCI, mogen deelnemen. Die beslissing is conform het antidopingreglement van de UCI.

Bardiani-CSF, dat eerder al de twee betrapte renners op de keien zette, laat op zijn website weten dat het niet in beroep zal gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de beslissing van de UCI. Toch is de formatie niet opgezet met de duur van de schorsing. Verder betreurt Bardiani-CSF dat zij die niet verantwoordelijk zijn voor de daden van “dwaze mensen”, zoals de andere renners in de ploeg, buitensporig zwaar gestraft worden.