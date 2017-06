Op de Brusselse buitenring heeft een bus dinsdagmiddag vuur gevat. De brandweer heeft de brand rond 17 uur onder controle en is volop aan het nablussen. De buitenring is nog altijd volledig versperd en er staan lange files. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De bus staat op de pechstrook. Vermoedelijk heeft de chauffeur op tijd ingezien dat zijn bus in brand stond en het voertuig op de pechstrook geparkeerd.



De Brusselse buitenring is volledig versperd ter hoogte van Strombeek-Bever, maar het verkeer komende van Sint-Stevens-Woluwe kan wel passeren via de laterale weg richting A12. Het verkeer dat voorbij de afrit richting A12 stond en lange tijd stil stond achter de brandende bus, mocht na een tijdje wel passeren via de linkerrijstrook.



Ook de linkerrijstrook van de binnenring was een poos afgesloten voor het verkeer, maar de politie heeft die rijstrook intussen vrijgegeven. Er staan wel nog lange files op de binnen- en buitenring. De avondspits loopt in Brussel in het honderd, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



Hoe lang de verkeersellende nog duurt, kan Bruyninckx niet zeggen. Het is ook nog afwachten of er schade is aan het wegdek.

Er vielen volgens de brandweer geen gewonden.



Truck on fire ?? on ring road Brussels. Huge Queues. Vilvoorde. pic.twitter.com/XUJpTarEsY — Bruno D. (@BrunoTheBridge) June 13, 2017