Verbrandt u meer calorieën als u harder zweet?

Het idee zit in de hoofden van velen: meer zweten betekent meer calorieën verbranden. Want hoe meer zweet, hoe beter je training was. Maar klopt dat wel?

Wanneer je lichaamstemperatuur de hoogte in gaat, sturen klieren vocht door je poriën naar je huid - dat is het principe van zweten. De verdamping van dat zweet zorgt dan voor afkoeling. Maar zweet komt ook vrij bij stress of angst. Dan worden vooral de oksels en liezen ‘getroffen’.

Hoeveel we zweten, hangt af van een resem aan factoren. Bijvoorbeeld geslacht, want mannen zweten gemakkelijker dan vrouwen. En leeftijd, want jonge mensen zweten meer dan ouderen. Ook gewicht speelt een rol, aangezien het lichaam van zwaardere mensen sneller warmte ontwikkelt. Verder hangt het zweetgehalte ook samen met genetische factoren, temperatuur en vochtigheid.

Misleiding

Uiteraard is er ook de fysieke conditie. Verrassend genoeg zweten mensen die conditioneel goed in orde zijn sneller en meer dan mensen met een minder sterke conditie. Al is daar een logische uitleg voor. Bij fitte mensen werkt het lichaam efficiënter. Door sneller en meer zweet te produceren, wordt het lichaam van fitte mensen beter afgekoeld en is een langere inspanning mogelijk.

Ga er dus niet zomaar van uit dat veel zweet gelijk staat aan veel verbrande calorieën. Je kan ook zonder stevig te zweten goed gewerkt hebben aan je gezondheid, of veel zweten ondanks een relatief rustig bezoek aan de fitness. Je kledij of de airconditioning kan al snel meer invloed hebben dan de intensiteit van je workout.

Bovendien kan een zweterige workout in bepaalde gevallen dan wel snel de teller van de weegschaal gunstig beïnvloeden, zonder dat dat betekent dat je gewicht verloren bent. Je hebt in dat geval vooral water verloren, dat er even snel weer bijkomt als je opdroogt.