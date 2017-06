Man die over Meir racete mag gevangenis verlaten

Het federaal parket heeft dinsdag beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de vrijlating van Mohamed R. (39), die in maart aan hoge snelheid over de Antwerpse Meir had gereden.

De raadkamer had maandag groen licht gegeven voor zijn vrijlating, maar koppelde daar wel de nodige voorwaarden aan, waaronder de betaling van een borgsom van 5.000 euro. Als Mohamed R. dat bedrag niet op tafel kan leggen, moet hij alsnog achter de tralies blijven.

De dertiger uit Frankrijk werd op 23 maart gearresteerd, nadat getuigen hem aan hoge snelheid over de Meir hadden zien rijden. Hij had zich onttrokken aan een controle en was door het rode licht gereden. De man bleek onder invloed. In zijn auto lag een steekwapen en een gedemonteerde riotgun.

Mohamed R. werd aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving. Hij ontkende dat hij voetgangers wilde aanrijden en zei dat hij op zoek was naar een vriendin. De wapens wilde hij verkopen. Na verder onderzoek bleken er onvoldoende aanwijzingen voor een terroristische motief en bleef hij alleen nog maar aangehouden voor verboden wapenbezit.

Na bijna drie maanden voorhechtenis was de raadkamer maandag bereid om hem vrij te laten, op voorwaarde dat hij zich ter beschikking houdt van het onderzoek en België niet betreedt, tenzij het in het belang van het onderzoek is. Hij moet bovendien ook eerst een borgsom van 5.000 euro betalen. De vraag blijft of Mohamed R. een bedrag van die omvang tot zijn beschikking heeft. ‘Ik ga dat nog met hem bespreken’, zegt zijn advocaat Raoul Vermeulen.