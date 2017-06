‘Restaurant van verkeerde bestellingen’ verrast bezoekers

Een pop-up restaurant in Tokio, Japan, heeft een heel speciale bediening. Ze zetten mensen met dementie aan het werk, waardoor je nooit echt zeker kan zijn van je bestelling.

Het kan zijn dat je iets anders voorgeschoteld kreeg dan wat je besteld had bij ‘The Restaurant of Order Mistakes’. Het pop-up restaurant stelt namelijk mensen met dementie aan het werk als obers.

Foto: Yahoo Japan

De Japanse Food Blogger Mizuho Kudo was erg enthousiast. Ze bestelde een hamburger, maar kreeg gyoza dumplings geserveerd. Ze vond het een fantastische ervaring. Volgens Kudo waren alle obers erg in hun nopjes en hadden ze veel plezier in hun werk.

Het restaurant draaide eerst twee dagen tijdens een proefperiode. Van 2 tot 4 juni konden bezoekers zich laten verrassen. De initiatiefnemers willen het concept opnieuw laten doorgaan in september, om aandacht te vragen voor Wereld Alzheimer Dag.