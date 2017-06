Democraten willen ‘COVFEFE Act’ invoeren

Michael Quigley, een Democratisch lid van het Amerikaanse Huis Van Afgevaardigden wil een wet laten goedkeuren die bepaalt dat de Amerikaanse president geen tweets mag verwijderen.

Quigley wil met zijn voorstel de Presidential Records Act aan te passen. In die wet is nu al vastgelegd welke communicatie van de Amerikaanse president wordt bewaard in de nationale archieven.

Sociale media worden op dit moment niet gearchiveerd en daar wil Quigley verandering brengen nu de Amerikaanse president Donald Trump vooral Twitter gebruikt om te communiceren met het grote publiek.

Quigley wil dat niet alleen het officiële @POTUS-account wordt gearchiveerd, maar ook alle tweets die Trump verstuurt via zijn eigen @realdonaldtrump-account. De president zou ook geen tweets meer mogen verwijderen.

Quigley doopte zijn voorstel de COVFEFE Act, naar de verwarrende tweet die Trump enkele weken geleden verstuurde en verwijderde. In het wetsvoorstel van Quigley staat Covfefe voor ‘communications over various feeds electronically for engagement’.