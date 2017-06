Verdwijnt het azerty-toetsenbord?

Het is Frankrijk menens met de zoektocht naar een alternatief voor het azerty-toetsenbord. De Association française de normalisation (Afnor) legt twee opties op tafel.

Vorig jaar vroeg de toenmalige Franse minister van Cultuur Fleur Pellerin et Franse bureau voor standaardisering (Afnor) om samen met de industrie een nieuwe standaard voor toetsenborden uit te werken tegen 2017.

Heel wat Fransen zijn bijvoorbeeld gefrustreerd dat een paar letters ontbreken op het azertyklavier, zoals de ‘œ’ uit ‘œuvre’ of de ‘æ’ uit Lætitia. Het ergert hen ook dat ze dierbare accenten of cedilles verliezen als ze hun naam in hoofdletters moeten intikken.

Bovendien zijn azerty-toetsenborden in tegenstelling tot hun qwerty-tegenhangers niet gestandaardiseerd zodat er afwijkingen mogelijk zijn afhankelijk van de producent van het toetsenbord.

Afnor heeft nu twee alternatieven op tafel gelegd. Het eerste voorstel omvat de introductie van een verbeterde én gestandaardiseerde versie van het bestaande azerty-klavier. De letters en cijfers zouden op dat toetsenbord hun huidige plaats behouden, maar het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om hoofdletters ook accenten te geven en een punt te typen zonder de shift-toets ingedrukt te houden.

De tweede optie is de overstap naar het BEPO-toetsenbord. Die toetsenbordindeling is gebaseerd op het ‘Dvorak Simplified Keyboard’ dat ontwikkeld werd in de jaren twintig en de letters op de meest gebruiksvriendelijke manier heeft geschikt.

Begin september hakken de Fransen de knoop door. Het is niet de bedoeling dat de producenten de nieuwe standaard opgelegd krijgen, maar de nieuwe standaard zal wel in alle overheidsdiensten worden gebruikt.