Homovriendelijke verkeerslichten in Madrid

In de aanloop naar de jaarlijkse Gay Pride plaatst de Spaanse hoofdstad Madrid homovriendelijke stoplichten voor voetgangers.

Op 72 plaatsen in de Spaanse hoofdstad zal het niet meer een single groen mannetje zijn die aangeeft of je veilig naar de overkant kunt. In plaats daarvan is gekozen voor twee mannetjes of twee vrouwtjes en in sommige gevallen met een hartje ertussen.

Burgemeester Manuela Carmena vond het hoog tijd dat de stad laat zien dat er sprake is van een grote diversiteit onder de bevolking. Volgens de burgemeester zullen de 288 aangepaste verkeerslichten ook na afloop van de Gay Pride actief blijven.

Madrid is dit jaar de gaststad van de World Gay Pride. Tussen 23 juni en 2 juli verwacht de stad zo’n drie miljoen bezoekers voor het feest van de holebi-gemeenschap. Op zaterdag 1 juli trekt de Gay Pride Parade door de stad.