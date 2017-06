Agente zwaargewond bij schietpartij aan station München

Bij de schietpartij aan een station in Unterföhring bij München zijn vier mensen, onder wie een politieagente, gewond geraakt. De schutter is opgepakt. De politieagente is zwaargewond. Er zou geen sprake zijn van een terroristisch incident, aldus de politie.

De schietpartij gebeurde toen een verdachte een vuurwapen van een agent greep en om zich heen schoot, op het ogenblik dat bij een controle zijn identiteit werd gevraagd. De man raakte gewond toen de politie op haar beurt het vuur opende. De politieagente raakte zwaargewond door verschillende schoten. Daarnaast liepen twee omstaanders lichte verwondingen op.

De politie zei dat het station is ontruimd en dat de situatie 'onder controle' is. Een woordvoerster van de politie van München zei dat er geen bewijs is voor een terroristisch incident.

De man handelde alleen en vanuit persoonlijke beweegredenen, aldus woordvoerder Marcus da Gloria Martins van de politie van München.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 juni 2017