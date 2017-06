Een Franse waaghals beklom maandag een van de hoogste gebouwen in Barcelona en deed dat zonder harnas of enige andere vorm van bescherming. Omstanders bekeken met ingehouden adem hoe de man naar het dak van het gebouw klom, waar hij werd opgewacht door ijverige politieagenten.

Alain Robert wordt ook wel de Franse Spiderman genoemd en beklom al meer dan honderd iconische gebouwen en torens zonder harnas of touwen. Hij stond al boven op de Golden Gate Bridge in San Francisco, beklom het Khalifa-complex in Dubai en overwon de duizelingwekkende hoogte van de Franse Eiffeltoren.

De Franse atleet had nu zijn zinnen gezet op het Melia Barcelona Sky Hotel, het vierde hoogste gebouw in de Spaanse stad. Hij begon maandag aan zijn uitputtende tocht naar de top van het 120 meter hoge flatgebouw, enkel gewapend met een paar klimschoenen en een grote hoeveelheid kalk voor zijn handen. “Ik wil mijn dromen verwezenlijken”, verklaarde Robert aan persagentschap Reuters. “De meeste mensen dromen jammer genoeg over hun leven, ik beleef mijn dromen.'

Eens de man het hotel succesvol had beklommen, werd hij opgewacht door Spaanse agenten, die onmiddellijk zijn paspoort wilden inkijken. Al liet Alain Robert dat niet aan zijn hart komen: 'Vrijheid wordt kleiner door alle terroristen en dergelijke, dus de politie is overal. Het is soms goed om de samenleving eens wakker te schudden. Dat is interessant.'