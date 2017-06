Goed nieuws voor Atletico: “Griezmann verlengt contract”

Antoine Griezmann heeft met Atletico Madrid een akkoord bereikt om zijn contract te verlengen tot de zomer van 2022. Enrique Cerezo, voorzitter van Los Rojiblancos, bevestigde maandagavond in een interview met radiozender Cadena Ser dat het Franse goudhaantje zal bijtekenen.

Volgens de Spaanse media ligt voor Griezmann een fikse loonsverhoging in het verschiet. “Dat is interne keuken”, reageerde Cerezo. De Fransman zou jaarlijks 11,3 miljoen euro opstrijken en zijn opstapclausule zou op 99 miljoen euro gehandhaafd blijven.

De 26-jarige Griezmann, die nog tot 2021 onder contract ligt in Madrid, geniet belangstelling van meerdere absolute topclubs. Zo zouden Manchester United en Bayern München op zijn diensten azen.

Griezmann, derde in de verkiezing van de Gouden Bal 2016, liet onlangs optekenen dat hij graag bij Atletico wil blijven, zeker nu de club deze zomer geen nieuwe spelers mag aantrekken door een transferverbod. “Dit is geen gemakkelijk moment voor onze ploeg. Als ik nu zou vertrekken, zou dat als een dief in de nacht zijn”, liet de ploegmaat van Yannick Carrasco optekenen.