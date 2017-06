Waarom men liever een half miljard pompt in een nieuw Europees Parlement

Het Paul-Henri Spaakgebouw in Brussel, waar het Europees Parlement samenkomt, gaat waarschijnlijk binnen enkele jaren tegen de vlakte. Volgens de secretaris-generaal van het parlement is een renovatie van het 25 jaar oude gebouw 'extreem duur en complex'. Hij pleit voor nieuwbouw, maar ook dat heeft een prijskaartje: zo’n 500 miljoen euro.

Het Europees Parlement moet binnenkort zelf beslissen over het lot van zijn gebouw in Brussel. De studies die besteld zijn bij twee ingenieursbureaus wijzen allebei in dezelfde richting: afbreken en een nieuw gebouw optrekken is te verkiezen boven een renovatie. Veel parlementsleden vallen uit de lucht. 'Ik loop dagelijks door het gebouw', zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). 'Van een verkrotting is hier geen sprake. Als we dit hier al afbreken, is dat een blamage voor mensen die in een krot moeten wonen.'

Het dossier kwam gisteravond een eerste keer ter sprake op het Bureau van het parlement, waarin voorzitter Antonio Tajani zetelt samen met twintig andere par­lementsleden. Maar in het budget voor 2018 is wel al tien miljoen euro voorzien voor een verhuizing van alle apparatuur naar een ­tijdelijk onderkomen.

Dat Klaus Welle, de secretaris-generaal van het parlement, in zijn voorbereidende nota zelf de optie van een afbraak en heropbouw naar voren schuift, hoeft niet te verbazen. In 2012 kwam het dak boven de plenaire zaal al eens half naar beneden. Volgens de nota, die de nieuwssite Politico al kon inkijken, zou het gebouw maar een levensduur van dertig jaar hebben en niet meer beantwoorden aan de huidige normen. Een update zou 'extreem duur en complex zijn, veel tijd in beslag nemen en veel hinder veroor­zaken'.

Einde aan verhuizing

Het is niet de eerste keer dat wordt nagedacht over de toekomst van het gebouw. De kostprijs van een nieuwbouwproject werd in 2015 op 430 miljoen euro ­geschat, met een marge van tien procent daarboven of daaronder. Ter vergelijking: het nieuwe ­NAVO-gebouw in Evere kostte 1,1 miljard euro. Het jaarbudget van het Europees Parlement bedraagt 1,9 miljard euro, waarvan 14 procent naar gebouwen gaat.

Toch zal de kostprijs niet het grootste discussiepunt zijn. Veel parlementsleden hopen dat de verbouwing of de nieuwbouw ook de discussie kan ontgrendelen over de maandelijkse verhuizing van heel het Europees Parlement naar Straatsburg. Die kost jaarlijks tussen de 110 en 130 miljoen euro. Frankrijk blijft zich verzetten om Straatsburg te schrappen. 'Een nieuw Europees Parlement na 25 jaar is geen fraai gezicht', zegt Bart Staes (Groen). 'Maar die maandelijkse verhuizing kost nog veel meer.'