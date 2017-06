Antwerpse oppositie hekelt flink betaalde OCMW-ondervoorzitters: ’80.000 euro, geen jobomschrijving nodig’

‘Politieke zelfbediening, zo lijkt het wel.’ De Antwerpse oppositie hekelt de ‘grijze zone’ waarbinnen de twee ondervoorzitters van het OCMW opereren. Die worden flink betaald, maar niemand weet waarvoor.

Een vermeerdering van het aantal schepenen. Dat wilde ik absoluut niet doen in een tijd van budgettaire crisis, met niets dan moeilijke boodschappen voor de Antwerpenaar.’ Bij het begin van de legislatuur klonk burgemeester De Wever (N-VA) heel stellig. Zijn college telde evenveel schepenen als dat van zijn voorganger Patrick Janssens (SP.A). Maar de burgemeester verzweeg dat zijn coalitie twee OCMW-ondervoorzitters creëerde. Voor de Vlaamse decreetgever tellen die als schepenen. En ze krijgen ook een wedde van 80.000 euro bruto per jaar.

De Antwerpse oppositie (SP.A en Groen) hekelt deze toestand al langer. Maar de perikelen in Brussel en de gewijzigde gevoeligheid rond cumuls en bijklussende politici geven de kritiek een nieuw elan. De ondervoorzitters worden niet alleen goed betaald, ze hebben ook geen officiële taakomschrijving. Dat maakt het voor de OCMW-raad totaal onmogelijk om hun werkzaamheden op te volgen of te controleren.

Raadslid Johan Peeters (SP.A) spreekt van ‘politieke zelfbediening’. Zijn collega Dirk Avonts (Groen) heeft het over een ‘grijze zone’. In theorie hebben de twee geen probleem met de functie van ondervoorzitter. Maar daarbij past een fatsoenlijke jobomschrijving. De OCMW-raad zag nooit een document.

Troostprijs

Wat rest zijn de verdachtmakingen dat het om goedbetaalde troostprijzen gaat. Zeker Eddy Baelemans (Open VLD) moest worden verzorgd. Hij had ontslag genomen bij de politie in de hoop schepen te kunnen worden. Een rampzalige stembusuitslag stak daar een stokje voor.

Dat zowel Baelemans als Chris Morel zich voortdurend laat vervangen, maakt het beeld niet fraaier. Zes keer per week vinden Bijzondere Comités voor Sociale Dienst plaats waarbij potentiële klanten voor acht raadsleden hun zaak verdedigen. Door tijdgebrek zit OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) slechts één vergadering per maand voor. Morel en Baelemans leken de logische invallers. Omdat ook zij vaak afwezig zijn, liep het aantal zitpenningen voor vervangers vorig jaar op tot 40.000 euro. Naar verluidt wil de N-VA niet dat Morel zo’n comité voorzit omdat hij ‘te soft’ zou zijn.

Een wedde krijgen, maar zich toch laten vervangen voor logische opdrachten, dat gaat er bij de oppositie niet in. ‘Het geld kan dan beter sociale noden lenigen,’ vindt Peeters. Baelemans cumuleerde zijn job met een kabinetsfunctie bij Annemie Turtelboom (Open VLD). Vorig jaar kwam hij in dienst van de voorzitter van de onderzoekscommissie 22/3, Patrick Dewael. Baelemans was niet voor commentaar bereikbaar.

Collegiaal

Morel vindt de opmerkingen ‘gelul in het kwadraat’. Hij geeft toe dat zijn opdracht geen volledige dagtaak inhoudt. Maar omdat hij al met pensioen is, wordt zijn wedde om fiscale redenen afgetopt. ‘Ik ben wellicht de goedkoopste van het OCMW,’ klinkt het. Morel beaamt dat er van een functieomschrijving geen sprake is. Volgens hem doet het niet ter zake. ‘Transparantie? De oppositie moet op het programma schieten, niet op de man.’

OCMW-voorzitter Duchateau vindt het systeem ‘geen overbodige luxe’. Hij benadrukt dat de ‘collegiale manier van werken de aflijning van concrete takenpakketten weinig zinvol’ maakt. Morel focust op het te gelde maken van vastgoed en gronden die niet behoren tot het essentiële takenpakket. Axel Polis (Open VLD), die sinds kort Baelemans vervangt, richt zich op de ‘activering van leefloners, transitie en digitalisering’. Baelemans zelf was begaan met de personeelsvereniging en drugshulpverlening.