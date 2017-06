Ranieri wil zich na sprookje met Leicester storten op Ligue 1, maar is eigenlijk te oud...

FC Nantes en coach Claudio Ranieri hebben maandag overeenstemming bereikt over een tweejarig contract, maar de club wacht nog op groen licht van de Franse voetballiga (LFP) om de Italiaan aan te werven. Dat heeft het persagentschap AFP vernomen van een bron dicht bij de Kanaries.

Volgens het reglement van de LFP is het aantrekken van een coach ouder dan 65 jaar niet toegelaten. Ranieri is 65 jaar en zeven maanden oud. Nantes heeft daarom aan de LFP gevraagd van die regel te mogen afwijken. Het wacht nog op een antwoord alvorens het contract ondertekend kan worden.

Nantes liet vorige week zijn coach Sergio Conceiçao naar FC Porto vertrekken, nadat de Portugees eind april zijn contract bij het team van Guillaume Gillet tot 2020 had verlengd. Ranieri werd in februari ontslagen bij Leicester, dat hij in 2016 verrassend naar de titel in de Premier League had geleid.